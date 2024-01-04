После публикации Properm. ru прокуратура проверит инцидент со школьниками на вокзале

Сегодня рано утром, 4 января, группа из 18 школьников и шести сопровождающих их взрослых не смогла попасть на поезд до Москвы. Путешественникам сообщили, что на их билеты якобы оформлен возврат. После более чем пяти часов ожидания, к другому поезду подцепили дополнительный вагон, в котором школьники должны добраться до Москвы.