После публикации Properm. ru прокуратура проверит инцидент со школьниками на вокзале

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 10:00
Пермская транспортная прокуратура начала проверку после публикации Properm.ru об организованной группе школьников, которых на вокзале Пермь-II не пустили в поезд до Москвы. Как сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры, ведомством организованы надзорные мероприятия.
По итогам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозки групп детей железнодорожным транспортом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Сегодня рано утром, 4 января, группа из 18 школьников и шести сопровождающих их взрослых не смогла попасть на поезд до Москвы. Путешественникам сообщили, что на их билеты якобы оформлен возврат. После более чем пяти часов ожидания, к другому поезду подцепили дополнительный вагон, в котором школьники должны добраться до Москвы.