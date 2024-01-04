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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 10:00

Прокуратура проверит информацию об отказе в посадке на поезд школьников в Перми

После публикации Properm. ru прокуратура проверит инцидент со школьниками на вокзале

4 января 2024, 07:17
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

Прокуратура проверит информацию об отказе в посадке на поезд школьников в Перми

Информация об инциденте появилась в социальных сетях сегодня утром.
Сюжет
Дети

Пермская транспортная прокуратура начала проверку после публикации Properm.ru об организованной группе школьников, которых на вокзале Пермь-II не пустили в поезд до Москвы. Как сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры, ведомством организованы надзорные мероприятия.

По итогам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозки групп детей железнодорожным транспортом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сегодня рано утром, 4 января, группа из 18 школьников и шести сопровождающих их взрослых не смогла попасть на поезд до Москвы. Путешественникам сообщили, что на их билеты якобы оформлен возврат. После более чем пяти часов ожидания, к другому поезду подцепили дополнительный вагон, в котором школьники должны добраться до Москвы.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Дети#Прокуратура#Ржд#Транспортная прокуратура
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