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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Самолет авиакомпании «Победа» опоздал при выполнении рейса из Москвы в Пермь

Самолет из Москвы в Пермь задержался из-за технической проблемы

4 января 2024, 09:39
Фото: properm.ru

Самолет авиакомпании «Победа» опоздал при выполнении рейса из Москвы в Пермь

Лайнер прибыл на полтора часа позже, чем планировалось.

Самолет из Москвы до Перми вылетел позже из-за проблемы с сигнализацией дверей. Вчерашним поздним вечером, 3 января, в 23:33 по московскому времени лайнер авиакомпании «Победа» вернулся на стоянку.

Как пишет Telegram-канал AVIAINCIDENT, причиной стала проблема с сигнализацией дверей. Рейс PBD433 с опозданием вылетел из аэропорта Внуково. В итоге самолет приземлился на 1 час 35 минут позже запланированного — в 05:01 по московскому времени.

Фото: flightradar24.com

Ранее стало известно, что в декабре авиакомпания «Победа» через суд добилась от международного аэропорта «Пермь» выплаты стоимости ремонта трех незначительно поврежденных лайнеров.

Суд обязал пермский аэропорт компенсировать стоимость ремонта поврежденных самолетов
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#Общество#Аэропорт#Пермь#Аэропорт пермь
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