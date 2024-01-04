Самолет из Москвы в Пермь задержался из-за технической проблемы

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:40
Самолет из Москвы до Перми вылетел позже из-за проблемы с сигнализацией дверей. Вчерашним поздним вечером, 3 января, в 23:33 по московскому времени лайнер авиакомпании «Победа» вернулся на стоянку.
Как пишет Telegram-канал AVIAINCIDENT, причиной стала проблема с сигнализацией дверей. Рейс PBD433 с опозданием вылетел из аэропорта Внуково. В итоге самолет приземлился на 1 час 35 минут позже запланированного — в 05:01 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в декабре авиакомпания «Победа» через суд добилась от международного аэропорта «Пермь» выплаты стоимости ремонта трех незначительно поврежденных лайнеров.