Самолет из Москвы в Пермь задержался из-за технической проблемы

Как пишет Telegram-канал AVIAINCIDENT, причиной стала проблема с сигнализацией дверей. Рейс PBD433 с опозданием вылетел из аэропорта Внуково. В итоге самолет приземлился на 1 час 35 минут позже запланированного — в 05:01 по московскому времени.