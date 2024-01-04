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Суд обязал аэропорт Перми компенсировать расходы на ремонт самолетов «Победы»

Суд обязал пермский аэропорт компенсировать стоимость ремонта поврежденных самолетов

4 января 2024, 04:51
Фото: properm.ru

Суд обязал аэропорт Перми компенсировать расходы на ремонт самолетов «Победы»

Решение было вынесено еще в декабре.

АО «Международный аэропорт „Пермь“» по решению суда должен выплатить убытки авиакомпании «Победа». В материалах дела содержится информация о четырех случаях, когда самолетам понадобился ремонт. Аэропорт теперь должен компенсировать расходы на устранение повреждений, полученных лайнерами, сообщает Business Class.

Суд изучил обстоятельства дела и пришел к выводу, что самолеты были повреждены в аэропорту Перми. На момент прилета в Большое Савино дефектов не было обнаружено, а по прибытии в следующий аэропорт они уже имелись. Повреждения располагались в зонах, с которыми работает техника аэропортов, они заметны только при близком рассмотрении и незначительны.

Перевозчик решил взыскать с пермского аэровокзала затраты на ремонт в размере 75 тыс. рублей. По одному из повреждений, полученном в феврале 2020 года, истек срок исковой давности. В итоге в декабре прошлого года суд обязал аэропорт «Пермь» выплатить стоимость ремонта трех самолетов — около 39,7 тыс. рублей.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Большое савино
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