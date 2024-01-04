Суд обязал пермский аэропорт компенсировать стоимость ремонта поврежденных самолетов

Суд изучил обстоятельства дела и пришел к выводу, что самолеты были повреждены в аэропорту Перми. На момент прилета в Большое Савино дефектов не было обнаружено, а по прибытии в следующий аэропорт они уже имелись. Повреждения располагались в зонах, с которыми работает техника аэропортов, они заметны только при близком рассмотрении и незначительны.