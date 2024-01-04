Три человека погибли в ДТП на трассе Кукуштан — Чайковский

В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного автомобиля, а также пассажирка иномарки скончались на месте аварии. Водитель, две несовершеннолетние пассажирки Hyundai и несовершеннолетний пассажир ВАЗа получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).