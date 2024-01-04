Три человека погибли в ДТП на трассе Кукуштан — Чайковский

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Published Сегодня, 07:59
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Вчера, 3 января, около 16:20, на трассе Кукуштан — Чайковский произошло смертельное ДТП. В направлении Кукуштана за рулем автомобиля Hyundai ехал 38-летний мужчина. По предварительным данным, на 136 километре он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там водитель столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 46-летней женщины.
В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного автомобиля, а также пассажирка иномарки скончались на месте аварии. Водитель, две несовершеннолетние пассажирки Hyundai и несовершеннолетний пассажир ВАЗа получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).