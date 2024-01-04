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В Прикамье днем 3 января в ДТП на трассе погибли три человека

Три человека погибли в ДТП на трассе Кукуштан — Чайковский

4 января 2024, 07:59
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Прикамье днем 3 января в ДТП на трассе погибли три человека

Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Дтп

Вчера, 3 января, около 16:20, на трассе Кукуштан — Чайковский произошло смертельное ДТП. В направлении Кукуштана за рулем автомобиля Hyundai ехал 38-летний мужчина. По предварительным данным, на 136 километре он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там водитель столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 46-летней женщины.

В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного автомобиля, а также пассажирка иномарки скончались на месте аварии. Водитель, две несовершеннолетние пассажирки Hyundai и несовершеннолетний пассажир ВАЗа получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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#Авто#Происшествия#Дтп#Пермь#Полиция
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