В Центре технической инвентаризации Прикамья сменился директор

Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края был образован в прошлом году. Данное учреждение является подведомственным региональному Минимущества. ЦТИ оказывает услуги по кадастровой оценке, технической инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, проектным и изыскательским работам в Перми и Прикамье.