В Центре технической инвентаризации Прикамья сменился директор

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В Центре технической инвентаризации (ЦТИ) Пермского края сменился руководитель. Исполняющей обязанности директора учреждения назначена Светлана Нехоц, первым обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Она стала руководить региональным ЦТИ с 28 декабря прошлого года.
Ранее директором ЦТИ Пермского края был Никита Морошкин. На этой должности он работал с конца ноября 2022 года.
Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края был образован в прошлом году. Данное учреждение является подведомственным региональному Минимущества. ЦТИ оказывает услуги по кадастровой оценке, технической инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, проектным и изыскательским работам в Перми и Прикамье.