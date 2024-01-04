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Центр технической инвентаризации Прикамья поменял руководителя

В Центре технической инвентаризации Прикамья сменился директор

4 января 2024, 04:16
Фото: fusionbrain.ai

Центр технической инвентаризации Прикамья поменял руководителя

Светлана Нехоц ранее была заместителем директора.

В Центре технической инвентаризации (ЦТИ) Пермского края сменился руководитель. Исполняющей обязанности директора учреждения назначена Светлана Нехоц, первым обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Она стала руководить региональным ЦТИ с 28 декабря прошлого года.

Ранее директором ЦТИ Пермского края был Никита Морошкин. На этой должности он работал с конца ноября 2022 года.

Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края был образован в прошлом году. Данное учреждение является подведомственным региональному Минимущества. ЦТИ оказывает услуги по кадастровой оценке, технической инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, проектным и изыскательским работам в Перми и Прикамье.

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