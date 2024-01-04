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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

В Пермском крае ожидается аномально холодная погода и изморозь

Жителей Прикамья предупредили об аномальных холодах и изморози

4 января 2024, 11:16
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае ожидается аномально холодная погода и изморозь

Об инцидентах сообщайте по номеру 112.

Завтра, 5 января, в Прикамье в отдельных районах ожидается изморозь. Кроме того, местами по региону сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° ниже климатической нормы.

В пресс-службе МЧС Прикамья предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, авариях на системах ЖКХ, заторах на дорогах и увеличении числа ДТП, а также вероятности схода снега и льда с крыш. Пермякам рекомендуется избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач, а также не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега. Также соблюдайте скоростной режим на дорогах и правила перехода проезжей части.

О происшествиях сообщайте по единому номеру экстренных служб 112.

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