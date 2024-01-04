Жителей Прикамья предупредили об аномальных холодах и изморози

В пресс-службе МЧС Прикамья предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, авариях на системах ЖКХ, заторах на дорогах и увеличении числа ДТП, а также вероятности схода снега и льда с крыш. Пермякам рекомендуется избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач, а также не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега. Также соблюдайте скоростной режим на дорогах и правила перехода проезжей части.