Жителей Прикамья предупредили об аномальных холодах и изморози

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Завтра, 5 января, в Прикамье в отдельных районах ожидается изморозь. Кроме того, местами по региону сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° ниже климатической нормы.
В пресс-службе МЧС Прикамья предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, авариях на системах ЖКХ, заторах на дорогах и увеличении числа ДТП, а также вероятности схода снега и льда с крыш. Пермякам рекомендуется избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач, а также не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега. Также соблюдайте скоростной режим на дорогах и правила перехода проезжей части.
О происшествиях сообщайте по единому номеру экстренных служб 112.