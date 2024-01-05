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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

18-летнего студента из Прикамья будут судить за обман пенсионеров

18-летнего студента из Прикамья будут судить за обман пенсионеров

5 января 2024, 07:19
Фото: fusionbrain.ai
Парень начал работать на мошенников в прошлом году.

В Пермском крае будут судить 18-летнего студента, который работал курьером у телефонных мошенников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, парень нашел незаконную работу осенью 2023 года через мессенджер.

Телефонные аферисты использовали стандартную схему, сообщая, что родственник якобы попал в ДТП и нужны деньги. К потерпевшим приходил 18-летний курьер. Первой жертвой стал 84-летний пенсионер, у которого он забрал 200 тыс. рублей. Большую часть средств парень перевал сообщникам, оставив себе небольшой процент.

Следующей жертвой должна была стать 90-летняя жительница Чайковского, но она после подозрительных звонков связалась с родственницей. Затем об этом стало известно полиции. Силовики задержали студента, Который приехал к бабушке за деньгами. Дело курьера передано в суд для рассмотрения.

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#Суд#Пермь#Мошенник#Телефонный мошенник
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