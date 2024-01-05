18-летнего студента из Прикамья будут судить за обман пенсионеров

Следующей жертвой должна была стать 90-летняя жительница Чайковского, но она после подозрительных звонков связалась с родственницей. Затем об этом стало известно полиции. Силовики задержали студента, Который приехал к бабушке за деньгами. Дело курьера передано в суд для рассмотрения.