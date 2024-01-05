18-летнего студента из Прикамья будут судить за обман пенсионеров

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Пермском крае будут судить 18-летнего студента, который работал курьером у телефонных мошенников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, парень нашел незаконную работу осенью 2023 года через мессенджер.
Телефонные аферисты использовали стандартную схему, сообщая, что родственник якобы попал в ДТП и нужны деньги. К потерпевшим приходил 18-летний курьер. Первой жертвой стал 84-летний пенсионер, у которого он забрал 200 тыс. рублей. Большую часть средств парень перевал сообщникам, оставив себе небольшой процент.
Следующей жертвой должна была стать 90-летняя жительница Чайковского, но она после подозрительных звонков связалась с родственницей. Затем об этом стало известно полиции. Силовики задержали студента, Который приехал к бабушке за деньгами. Дело курьера передано в суд для рассмотрения.