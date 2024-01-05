«Детей стошнило прямо на парковке». Пермяки пожаловались на «iMall Эспланада»

В администрации ТРЦ «iMall Эспланада» пояснили Properm.ru, что проблема на паркинге действительно была, но с 21:00 до 22:00. Она была связана с пробкой на улице Петропавловская — там уже некоторое время есть проблемы с работой светофора. Администрация ТРЦ не могла подключиться к решению вопроса, так как рабочий день закончился, однако ситуацию помогли решить сотрудники парковки