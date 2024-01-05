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«Детей стошнило прямо на парковке». Пермяки пожаловались на «iMall Эспланада»

«Детей стошнило прямо на парковке». Пермяки пожаловались на «iMall Эспланада»

5 января 2024, 15:14
Фото: properm.ru
Неизвестный в социальных сетях утверждает, что проблему с затором на паркинге не могли решить несколько часов. В ТРЦ отрицают это.

Пермяки пожаловались на проблемы на подземной стоянке в ТРЦ «iMall Эспланада». Пост с жалобой от неизвестного появился в сообществе «Подслушано Пермь».

«Несколько сотен автомобилистов оказались в ловушке, люди надышались выхлопными газами. Из-за сбоя в системе пропуска люди часами не могли выехать с парковки, вентиляция не справлялась. Датчики опасного содержания углекислого газа пищали непрерывно. У многих людей кружилась голова, нескольких детей стошнило прямо на парковке», — пишет пермяк.

По словам посетителя, такая ситуация якобы продолжалась несколько часов. При этом автомобилистов якобы принуждали оплачивать превышение бесплатного лимита времени. Разблокировать шлагбаумы удалось только в районе 23:00. Сам инцидент произошел 4 января.

В администрации ТРЦ «iMall Эспланада» пояснили Properm.ru, что проблема на паркинге действительно была, но с 21:00 до 22:00. Она была связана с пробкой на улице Петропавловская — там уже некоторое время есть проблемы с работой светофора. Администрация ТРЦ не могла подключиться к решению вопроса, так как рабочий день закончился, однако ситуацию помогли решить сотрудники парковки

«Всех выпускали без оплаты, сотрудники поднимали шлагбаум, когда можно было пропускать людей на Петропавловскую», — пояснили в ТРЦ.

При этом в ТРЦ утверждают, что несколько сотен автомобилей в пробке на парковке стоять не могло. Скорую помощь на парковку никто не вызывал, однако был вызов в сам ТРЦ — в кафе.

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#Пермь#Пермские дороги#Парковка#Трц#Трц эспланада
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