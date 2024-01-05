«Детей стошнило прямо на парковке». Пермяки пожаловались на «iMall Эспланада»

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Пермяки пожаловались на проблемы на подземной стоянке в ТРЦ «iMall Эспланада». Пост с жалобой от неизвестного появился в сообществе «Подслушано Пермь».
«Несколько сотен автомобилистов оказались в ловушке, люди надышались выхлопными газами. Из-за сбоя в системе пропуска люди часами не могли выехать с парковки, вентиляция не справлялась. Датчики опасного содержания углекислого газа пищали непрерывно. У многих людей кружилась голова, нескольких детей стошнило прямо на парковке», — пишет пермяк.
По словам посетителя, такая ситуация якобы продолжалась несколько часов. При этом автомобилистов якобы принуждали оплачивать превышение бесплатного лимита времени. Разблокировать шлагбаумы удалось только в районе 23:00. Сам инцидент произошел 4 января.
В администрации ТРЦ «iMall Эспланада» пояснили Properm.ru, что проблема на паркинге действительно была, но с 21:00 до 22:00. Она была связана с пробкой на улице Петропавловская — там уже некоторое время есть проблемы с работой светофора. Администрация ТРЦ не могла подключиться к решению вопроса, так как рабочий день закончился, однако ситуацию помогли решить сотрудники парковки
«Всех выпускали без оплаты, сотрудники поднимали шлагбаум, когда можно было пропускать людей на Петропавловскую», — пояснили в ТРЦ.
При этом в ТРЦ утверждают, что несколько сотен автомобилей в пробке на парковке стоять не могло. Скорую помощь на парковку никто не вызывал, однако был вызов в сам ТРЦ — в кафе.