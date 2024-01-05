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Экс-директор Соликамского магниевого завода пытается обжаловать приговор за растрату

Экс-директор Соликамского магниевого завода пытается обжаловать приговор за растрату

5 января 2024, 09:27
Фото: properm.ru
Приговор Уртаеву был вынесен в начале декабря.

Бывший генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод» Артур Уртаев пытается обжаловать приговор, который ему вынес Соликамский городской суд. Судя по картотеке суда, жалоба поступила 21 декабря. Вдобавок, приговор также хочет обжаловать и прокуратура.

Уртаев получил 4 года лишения свободы в колонии общего режима, штраф в 1,5 млн рублей и запрет на занятие определенных должностей в течение 2 лет и 9 месяцев.

При этом гособвинение просило приговорить Уртаева к восьми годам колонии, штрафу 2,3 млн рублей и запрету на занятие должностей на 2,5 года. Уртаев не признал свое вины.

Срок экс-гендиректор получил за то, что с мая по июль 2022 года вместе с соучастником похитил более 1,5 млн рублей, а также пытался похитить еще 2,7 млрд рублей, которые принадлежали предприятию.

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#Суд#Пермь#Предприятия#Соликамский Магниевый завод#Предприятие
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