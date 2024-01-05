Морозы до -39 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал о погоде на ближайшие дни в Пермском крае и Перми. По данным синоптиков, 5 января в течение суток по краю температура будет на уровне -24...-19º, на севере и востоке -32...-27º, в краевой столице -22...-20º.