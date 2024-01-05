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Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на 5, 6 и 7 января

Морозы до -39 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные

5 января 2024, 04:35
Фото: properm.ru

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на 5, 6 и 7 января

Специалисты говорят, что аномальные холода сохранятся до конца первой декады января.

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал о погоде на ближайшие дни в Пермском крае и Перми. По данным синоптиков, 5 января в течение суток по краю температура будет на уровне -24...-19º, на севере и востоке -32...-27º, в краевой столице -22...-20º.

В субботу существенных осадков не ожидается, прогнозируется похолодание: ночью по краю -33...-28º, в горах и низинах -39...-34º, днем -26...-21º. В Перми ночью -31º, днем около -23º.

В воскресенье прогнозируется небольшой снег, ночью по краю -30...-25º, днем -23...-18º. В краевой столице ночью -27º, днем -19...-17º. Специалисты отмечают, что предварительный прогноз показывает сохранение аномально холодной погоды до 10 января.

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#Пермь#Погода
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