properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Пермская епархия рассказала, где и когда в Перми пройдут Рождественские богослужения

Пермская епархия рассказала, где и когда в Перми пройдут Рождественские богослужения

5 января 2024, 08:51
Фото: pravperm.ru
Главное богослужение будет в соборе на улице Монастырская, 95.

Пермская епархия опубликовала расписание праздничных богослужений в центральных пермских храмах. В официальной группе епархии сказано, что богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова, состоятся в ночь с 6 на 7 января.

Главное богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Монастырская, 95. Его будет вести Мефодий, Митрополит Пермский и Кунгурский. Божественная литургия начнется 6 января в 23:45, поздняя Божественная литургия начнется 7 января в 8:45.

Где еще будут богослужения:

  • Храм во имя Всех святых (Пермь, ул. Тихая, 23) — (Всенощное Бдение в 16:30. Ночная Божественная литургия в 0:00. Поздняя Божественная литургия в 9:00);
  • Крестово-Митрофаниевский храм (Пермь, Комсомольский проспект, 6) (Всенощное Бдение в 16:00. Общая исповедь в 22:00. Ночная Божественная литургия в 0:00. Поздняя Божественная литургия в 9:00).
  • Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Ленина, 48) (Всенощное Бдение в 16:45. Ночная Божественная литургия в 23:45. Поздняя Божественная литургия в 8:45).
  • Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного (Пермь, ул. Старцева, 140) (Всенощное Бдение в 16:30. Ночная Божественная литургия в 23:00. Поздняя Божественная литургия в 9:30).
  • Храм во имя святого праведного Симеона Верхотурского (Пермь, ул. Пушкина, 83) (Всенощное Бдение в 17:00. Ночная Божественная литургия в 23:45. Поздняя Божественная литургия в 9:00).
  • Петропавловский собор (Пермь, ул. Советская, 1/1) (Всенощное Бдение в 17:00. Исповедь. Правило ко Причащению 23:00. Ночная Божественная литургия в 0:00. Поздняя Божественная литургия в 9:00).
  • Храм во имя святых Царственных Страстотерпцев (Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 19) (Всенощное Бдение в 17:00. Ночная Божественная литургия в 0:00. Поздняя Божественная литургия в 8:30).
  • Храм во имя святого равноапостольного Великого Князя Владимира (Пермь, ул. Кировоградская, 194) (Общая исповедь в 16:00. Всенощное Бдение в 16:30. Ночная Божественная литургия в 0:00. Поздняя Божественная литургия в 9:00).
  • Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Генерала Доватора, 9) (Всенощное Бдение в 17:00. Ночная Божественная литургия в 23:00. Поздняя Божественная литургия в 10:00).
  • Пермский Богоявленский мужской монастырь (пос. Верхняя Курья, 1-я линия, 53 а) (Всенощное Бдение в 16:00. Ночное Рождественское богослужение 0:00. Поздняя Божественная литургия в 9:00).
  • Пермский Успенский женский монастырь (Пермь, ул. Плеханова, 39/5) (Всенощное Бдение в 22:00. Ночная Божественная литургия в 1:00. Поздняя Божественная литургия в 9:00).
Читайте также:
Семейный релакс: пельмени в новогодние праздники«Пусть наступающий 2024 год принесет вам мир». Глава Прикамья обратился к пермякамВ МЧС предупредили об аномальных холодах в Пермском крае на новогодние праздники
#Пермь#Хэппи нью еар#Рождество
Подпишитесь
В пермском аэропорту нашли гранату для подствольного гранатомета
Сегодня, 10:54
Морозы до -39 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные
Сегодня, 04:35
Пермский омбудсмен уточнил данные о количестве вернувшихся пермяков из плена
Сегодня, 05:18
Экс-директор Соликамского магниевого завода пытается обжаловать приговор за растрату
Сегодня, 09:27
Пермяк с СВУ и оружием пытался скрыться от полицейских. Он протаранил шесть машин
Сегодня, 05:39
Пермских дорожников перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды
Сегодня, 04:49