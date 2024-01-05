Пермская епархия рассказала, где и когда в Перми пройдут Рождественские богослужения

Главное богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Монастырская, 95. Его будет вести Мефодий, Митрополит Пермский и Кунгурский. Божественная литургия начнется 6 января в 23:45, поздняя Божественная литургия начнется 7 января в 8:45.