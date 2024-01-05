Пермская епархия рассказала, где и когда в Перми пройдут Рождественские богослужения

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Пермская епархия опубликовала расписание праздничных богослужений в центральных пермских храмах. В официальной группе епархии сказано, что богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова, состоятся в ночь с 6 на 7 января.
Главное богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Монастырская, 95. Его будет вести Мефодий, Митрополит Пермский и Кунгурский. Божественная литургия начнется 6 января в 23:45, поздняя Божественная литургия начнется 7 января в 8:45.
Где еще будут богослужения: