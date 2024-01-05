Пермская «Парма» в овертайме проиграла питерскому «Зениту»

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Пермский БК «Парма» проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоялась 5 января в УДС «Молот». Основное время завершилось со счетом 72:72.
В овертайме гости смогли одержать победу. Итоговый счет матча — 79:84. Самым результативным игроком пермского коллектива стал Би Джей Джонсон, набравший 22 очка. Среди игроков из Санкт-Петербурга — Винс Хантер и Томас Эртель, они оба набрали по 18 очков.
Сейчас БК «Парма» занимает седьмую позицию в турнирной таблице, у коллектива 10 побед и 10 поражений. «Зенит» находится на третьем месте с 14 победами и шестью поражениями.