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Пермская «Парма» в овертайме проиграла питерскому «Зениту»

Пермская «Парма» в овертайме проиграла питерскому «Зениту»

5 января 2024, 16:26
Фото: vk.com/parmabasket
БК из Санкт-Петербурга находится на третьем месте в турнирной таблице.
Сюжет
Парма

Пермский БК «Парма» проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоялась 5 января в УДС «Молот». Основное время завершилось со счетом 72:72.

В овертайме гости смогли одержать победу. Итоговый счет матча — 79:84. Самым результативным игроком пермского коллектива стал Би Джей Джонсон, набравший 22 очка. Среди игроков из Санкт-Петербурга — Винс Хантер и Томас Эртель, они оба набрали по 18 очков.

Сейчас БК «Парма» занимает седьмую позицию в турнирной таблице, у коллектива 10 побед и 10 поражений. «Зенит» находится на третьем месте с 14 победами и шестью поражениями.

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#Пермь#Парма
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