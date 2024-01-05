Пермская «Парма» в овертайме проиграла питерскому «Зениту»

В овертайме гости смогли одержать победу. Итоговый счет матча — 79:84. Самым результативным игроком пермского коллектива стал Би Джей Джонсон, набравший 22 очка. Среди игроков из Санкт-Петербурга — Винс Хантер и Томас Эртель, они оба набрали по 18 очков.