Пермских дорожников перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
В Перми подрядчиков перевели на усиленный режим работы. Мэр Перми Эдуард Соснин заявил, что в ближайшие дни ожидаются аномальные холода и снег.
«На время обильных снегопадов первоочередная задача — прометание проезжей части и тротуаров, расчистка снега с парковочных карманов и подходов к остановкам общественного транспорта», — отметил Соснин.
По данным главы города, сейчас работают 163 единицы техники и 126 дорожных рабочих. При усилении снегопадов количество сотрудников также должны увеличить.