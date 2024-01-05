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Пермских дорожников перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Пермских дорожников перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

5 января 2024, 04:49
Фото: properm.ru
В ближайшие дни температура опустится до аномальных значений.

В Перми подрядчиков перевели на усиленный режим работы. Мэр Перми Эдуард Соснин заявил, что в ближайшие дни ожидаются аномальные холода и снег.

«На время обильных снегопадов первоочередная задача — прометание проезжей части и тротуаров, расчистка снега с парковочных карманов и подходов к остановкам общественного транспорта», — отметил Соснин.

По данным главы города, сейчас работают 163 единицы техники и 126 дорожных рабочих. При усилении снегопадов количество сотрудников также должны увеличить.

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#Коммунальный рай#Пермь#Пермские дороги#Погода
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