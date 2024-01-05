Пермский омбудсмен уточнил данные о количестве вернувшихся пермяков из плена

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко уточнил данные о количестве возвращенных военных из украинского плена. Сапко со ссылкой на письмо федерального омбудсмена Татьяну Москалькову сообщает, что вернулись не пять человек, а шесть.