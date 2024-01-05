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Пермский омбудсмен уточнил данные о количестве вернувшихся пермяков из плена

Пермский омбудсмен уточнил данные о количестве вернувшихся пермяков из плена

5 января 2024, 05:18
Первый за полгода обмен случился 3 января.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко уточнил данные о количестве возвращенных военных из украинского плена. Сапко со ссылкой на письмо федерального омбудсмена Татьяну Москалькову сообщает, что вернулись не пять человек, а шесть.

Фото: соцсети Сапко

Обмен между Россией и Украиной состоялся 3 января: в Россию вернулись 248 пленных, в Украину — 173. При этом до этого последний обмен между сторонами был в июле 2023 года.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Неизвестно, сколько жителей Пермского края участвует в спецоперации. По данным главы государства Владимира Путина, СВО завершится в момент, когда будут достигнуты все поставленные цели.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Военные#Обмен#Плен
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