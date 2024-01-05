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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Пермяк лишился денег, попытавшись купить любовь

Пермяк лишился денег, попытавшись купить любовь

5 января 2024, 10:37
Фото: 1MI
Женщина скрылась, когда перевела себе 10 тыс. рублей.

В Перми суд приговорил 31-летнюю пермячку к году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. По данным пресс-службы Индустриального районного суда, в сентябре 2023 года потерпевший договорился с злоумышленницей о том, что она окажет ему сексуальные услуги за деньги.

В автомобиле мужчина оплатил через приложение стоимость поездки водителю, а затем передал телефон женщине, показав ссылки на отели. После приезда к отелю мужчина вышел из транспорта, а автомобиль с девушкой внутри уехал. В тот момент мужчина проверил телефон и увидел, что на счет злоумышленницы было переведено 10 тыс. рублей.

При вынесении приговора суд учитывал неотбытое наказание женщины за прошлое преступление. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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#Происшествия#Пермь
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