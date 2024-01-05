Пермяк лишился денег, попытавшись купить любовь

В автомобиле мужчина оплатил через приложение стоимость поездки водителю, а затем передал телефон женщине, показав ссылки на отели. После приезда к отелю мужчина вышел из транспорта, а автомобиль с девушкой внутри уехал. В тот момент мужчина проверил телефон и увидел, что на счет злоумышленницы было переведено 10 тыс. рублей.