Пермяк лишился денег, попытавшись купить любовь

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В Перми суд приговорил 31-летнюю пермячку к году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. По данным пресс-службы Индустриального районного суда, в сентябре 2023 года потерпевший договорился с злоумышленницей о том, что она окажет ему сексуальные услуги за деньги.
В автомобиле мужчина оплатил через приложение стоимость поездки водителю, а затем передал телефон женщине, показав ссылки на отели. После приезда к отелю мужчина вышел из транспорта, а автомобиль с девушкой внутри уехал. В тот момент мужчина проверил телефон и увидел, что на счет злоумышленницы было переведено 10 тыс. рублей.
При вынесении приговора суд учитывал неотбытое наказание женщины за прошлое преступление. Приговор суда в законную силу еще не вступил.