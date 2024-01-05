Пермяк с СВУ и оружием пытался скрыться от полицейских. Он протаранил шесть машин

Telegram-канал SHOT утверждает, что водитель во время погони бросал под колеса полицейских автомобилей шипы. Вдобавок, в салоне автомобиля силовики нашли самодельное взрывное устройство, пистолет-пулемет «Кедр», револьвер, три ножа, прибор ночного видения и более 600 патронов. Сейчас водитель задержан.