Пермяк с СВУ и оружием пытался скрыться от полицейских. Он протаранил шесть машин

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции задержали 37-летнего жителя Пермского края. По данным полиции, водитель иномарки заправился на АЗС, но не оплатил бензин и уехал. Водитель Toyota Camry отказался останавливаться по требованиям сотрудников полиции.
Уходя от преследования он повредил машину ДПС, а также устроил аварию с участием шести машин. В итоге пермяка удалось задержать.
Telegram-канал SHOT утверждает, что водитель во время погони бросал под колеса полицейских автомобилей шипы. Вдобавок, в салоне автомобиля силовики нашли самодельное взрывное устройство, пистолет-пулемет «Кедр», револьвер, три ножа, прибор ночного видения и более 600 патронов. Сейчас водитель задержан.