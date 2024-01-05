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Published Сегодня, 05:39

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Пермяк с СВУ и оружием пытался скрыться от полицейских в Чувашии

Пермяк с СВУ и оружием пытался скрыться от полицейских. Он протаранил шесть машин

5 января 2024, 05:39
Фото: SHOT

Пермяк с СВУ и оружием пытался скрыться от полицейских в Чувашии

На мужчину обратили внимание из-за неоплаты бензина.
Сюжет
Дтп

В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции задержали 37-летнего жителя Пермского края. По данным полиции, водитель иномарки заправился на АЗС, но не оплатил бензин и уехал. Водитель Toyota Camry отказался останавливаться по требованиям сотрудников полиции.

Уходя от преследования он повредил машину ДПС, а также устроил аварию с участием шести машин. В итоге пермяка удалось задержать.

Telegram-канал SHOT утверждает, что водитель во время погони бросал под колеса полицейских автомобилей шипы. Вдобавок, в салоне автомобиля силовики нашли самодельное взрывное устройство, пистолет-пулемет «Кедр», револьвер, три ножа, прибор ночного видения и более 600 патронов. Сейчас водитель задержан.

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#Авто#Дтп#Мвд#Пермь
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