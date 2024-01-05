Пленные пермяки и школьники на вокзале. Главные новости недели в Пермском крае

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
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Updated Сегодня, 13:23
Из украинского плена 3 января вернулись шесть пермяков, которые участвовали в специальной военной операции России на Украине, об этом рассказал омбудсмен Игорь Сапко.
Всего в Россию вернулись 248 пленных, в Украину — 173. Этот обмен стал первым за последние полгода. По данным Минобороны РФ, он случился благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов. Причины, по которым не было обменов, неизвестны.
Пермских школьников не пустили на поезд в Москву. 18 детей и шесть сопровождающих не попали на поезд из-за того, что на их билеты якобы был оформлен возврат. Они были вынуждены пять часов ждать на вокзале.
После этого к другому поезду подцепили дополнительный вагон, на котором школьники должны добраться до Москвы. Пермская транспортная прокуратура должна проверить инцидент.
В первые десять дней года в Прикамье будет холодно, температура ожидается ниже нормы на 7˚. Наиболее сильные морозы ожидаются на севере региона — до -30˚. Прогноз на вторую и третью декаду января пока неустойчивый.
Вторая декада месяца также ожидается холоднее нормы, третья — теплее на 2-3˚. При этом в конце месяца прогнозируется избыток осадков.
В новогоднюю ночь в Пермском крае родились 114 детей, при этом в прошлом году в Новый год на свет появились лишь 17 детей, рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.
Среди новорожденных оказалось немного больше девочек, чем мальчиков — 62 против 52.
В Белгороде с конца прошлого года продолжаются обстрелы. Вечером 4 января силы ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха». По данным городских властей, один из взрывов раздался возле многоэтажного дома.
Всего было повреждено 30 автомобилей, выбиты 130 окон в домах, пострадали два человека.