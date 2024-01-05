properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Пленные пермяки и школьники на вокзале. Главные новости недели в Пермском крае

Пленные пермяки и школьники на вокзале. Главные новости недели в Пермском крае

5 января 2024, 13:20
Фото: Соцсети Сапко / Properm.ru
Рассказываем, чем запомнились последние несколько дней пермякам.

Вернулись пленные пермяки

Из украинского плена 3 января вернулись шесть пермяков, которые участвовали в специальной военной операции России на Украине, об этом рассказал омбудсмен Игорь Сапко.

Всего в Россию вернулись 248 пленных, в Украину — 173. Этот обмен стал первым за последние полгода. По данным Минобороны РФ, он случился благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов. Причины, по которым не было обменов, неизвестны.

Школьники провели пять часов на вокзале

Пермских школьников не пустили на поезд в Москву. 18 детей и шесть сопровождающих не попали на поезд из-за того, что на их билеты якобы был оформлен возврат. Они были вынуждены пять часов ждать на вокзале.

После этого к другому поезду подцепили дополнительный вагон, на котором школьники должны добраться до Москвы. Пермская транспортная прокуратура должна проверить инцидент.

Морозный январь

В первые десять дней года в Прикамье будет холодно, температура ожидается ниже нормы на 7˚. Наиболее сильные морозы ожидаются на севере региона — до -30˚. Прогноз на вторую и третью декаду января пока неустойчивый.

Вторая декада месяца также ожидается холоднее нормы, третья — теплее на 2-3˚. При этом в конце месяца прогнозируется избыток осадков.

Новорожденные под Новый год

В новогоднюю ночь в Пермском крае родились 114 детей, при этом в прошлом году в Новый год на свет появились лишь 17 детей, рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.

Среди новорожденных оказалось немного больше девочек, чем мальчиков — 62 против 52.

Обстрелы Белгорода

В Белгороде с конца прошлого года продолжаются обстрелы. Вечером 4 января силы ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха». По данным городских властей, один из взрывов раздался возле многоэтажного дома.

Всего было повреждено 30 автомобилей, выбиты 130 окон в домах, пострадали два человека.

Читайте также:
Тайны песчаного снега и столкновения поездов. Главные новости недели в Пермском краеЗастройка центрального рынка и отмена Нового года. Главные новости недели в ПрикамьеРеновация Тихого Компроса и пропавший автобус. Главные новости недели в Прикамье
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Погода#Пермь 2#Транспортная прокуратура#Итоги#Белгород
Подпишитесь
«Детей стошнило прямо на парковке». Пермяки пожаловались на «iMall Эспланада»
Сегодня, 15:14
Экс-директор Соликамского магниевого завода пытается обжаловать приговор за растрату
Сегодня, 09:27
Скончался пермский журналист и детский писатель Юрий Токранов
Сегодня, 11:41
Пермский омбудсмен уточнил данные о количестве вернувшихся пермяков из плена
Сегодня, 05:18
Морозы до -39 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные
Сегодня, 04:35
Пермская епархия рассказала, где и когда в Перми пройдут Рождественские богослужения
Сегодня, 08:51