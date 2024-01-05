Причал для судов в музее «Хохловка» в Пермском крае появится только летом 2024 года

Второй этап работ должен начаться в июне 2024 года. Причал установят после проведения дноуглубительных работ. Краевые власти считают, что причал, длиною в 48 метров, позволит повысить количество туристов. Причал сможет принимать как круизные, так и маломерные суда. Причал планировалось установить еще осенью прошлого года, но сроки выполнения работ сдвинули из-за засухи и низкого уровня воды в Каме.