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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Причал для судов в музее «Хохловка» в Пермском крае появится только летом 2024 года

Причал для судов в музее «Хохловка» в Пермском крае появится только летом 2024 года

5 января 2024, 14:29
Фото: соцсети Черникова
Работы пришлось отложить из-за низкого уровня воды в Каме.

В Пермском крае подошел к концу первый этап работ по установке модульного причала на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка». По данным вице-премьера краевого правительства Алексея Черникова, сейчас установлены швартовные трубы, сделана система электроснабжения.

Второй этап работ должен начаться в июне 2024 года. Причал установят после проведения дноуглубительных работ. Краевые власти считают, что причал, длиною в 48 метров, позволит повысить количество туристов. Причал сможет принимать как круизные, так и маломерные суда. Причал планировалось установить еще осенью прошлого года, но сроки выполнения работ сдвинули из-за засухи и низкого уровня воды в Каме.

Фото: соцсети Черникова
#Пермь#Хохловка#Кама
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