Самые суеверные — медсестры. Стало известно, сколько пермяков верят в приметы

В целом по РФ суеверными называют себя 28% опрошенных. Женщины (30%) чаще признавались, что верят в приметы, чем мужчины (28%). Среди людей с ежемесячным доходом до 49 тыс. рублей 30% суеверных, при доходе от 50 до 79 тыс. рублей — 31%, при доходе от 80 тыс. рублей — 28%.