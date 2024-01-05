Самые суеверные — медсестры. Стало известно, сколько пермяков верят в приметы

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
25% пермяков считают себя суеверными, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob. Больше всего суеверных людей среди медсестер — 41%, HR-менеджеров — 38%, водителей — 30%. Меньше всего суеверных пермяков среди специалистов по маркетингу — лишь 15%, программистов — 16%, учителей — 17%.
В целом по РФ суеверными называют себя 28% опрошенных. Женщины (30%) чаще признавались, что верят в приметы, чем мужчины (28%). Среди людей с ежемесячным доходом до 49 тыс. рублей 30% суеверных, при доходе от 50 до 79 тыс. рублей — 31%, при доходе от 80 тыс. рублей — 28%.