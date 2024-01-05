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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Самые суеверные — медсестры. Стало известно, сколько пермяков верят в приметы

Самые суеверные — медсестры. Стало известно, сколько пермяков верят в приметы

5 января 2024, 12:34
Фото: fusionbrain.ai
Женщины немного чаще верят в приметы.

25% пермяков считают себя суеверными, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob. Больше всего суеверных людей среди медсестер — 41%, HR-менеджеров — 38%, водителей — 30%. Меньше всего суеверных пермяков среди специалистов по маркетингу — лишь 15%, программистов — 16%, учителей — 17%.

В целом по РФ суеверными называют себя 28% опрошенных. Женщины (30%) чаще признавались, что верят в приметы, чем мужчины (28%). Среди людей с ежемесячным доходом до 49 тыс. рублей 30% суеверных, при доходе от 50 до 79 тыс. рублей — 31%, при доходе от 80 тыс. рублей — 28%.

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#Работа#Пермь
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