Семейный релакс: пельмени в новогодние праздники

А завершим наш пельменный парад, как положено, десертом. Пельменным. Такие вот (а может чуть-чуть другие) пельмени подавались еще в конце XIX века в Москве. О них, как об исконно русских, упоминает Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи», говоря, что подавалось оно в трактире Лопашова на Варварке во время обеда самых крупных сибирских золотопромышленников «Никаких больше блюд не было, а пельменей на двенадцать обедавших было приготовлено 2500 штук: и мясные, и рыбные, и ФРУКТОВЫЕ В РОЗОВОМ ШАМПАНСКОМ… И хлебали их сибиряки деревянными ложками».