Семейный релакс: пельмени в новогодние праздники

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Пельмени — идеальное зимнее блюдо, горячее, сытное и всеми любимое. Готовить пельмени можно всей семьей, привлекая и взрослых, и детей: настоящий семейный релакс, тимбилдинг и стратегическая сессия в одной тарелке. Сделайте пельмени на ужин или же про запас, в морозилку — и поверьте, ничего вкуснее вы не ели. А мы вам поможем — своими советами да несколькими проверенными рецептами.
Настоящие домашние пельмени делаются из свино-говяжего фарша. Так начинка получается более мягкой и сочной. Впрочем, можно использовать и другие виды фарша: куриный, свинной или же говяжий.
Ингредиенты:
Просейте муку вместе с солью. Очистите лук, чеснок и мелко порубите.
Подготовьте тесто: просеянную с солью муку соедините с яйцом, водой и замесите эластичное тесто. Оставьте его в миске, накрытой пищевой пленкой, на 10 минут (в теплом месте).
Приготовьте начинку: соедините фарш с чесноком и луком. Посолите, поперчите и вымешайте.
Лепите пельмени любимым способом: вручную, с помощью пельменницы или же накладывая пласты теста друг на друга.
Сразу отварите пельмени или заморозьте.
Кроме ингредиентов на тесто и фарша вам понадобятся парика, зелень, немного твердого сыра и болгарский перец. Вместо него можно использовать любые другие овощи: помидоры, брокколи, кабачок или цветную капусту.
Слепили и отварили пельмени традиционным способом. Разогрейте в сковороде сливочное масло и выложите в нее пельмени. Нашинкуйте лук, порежьте болгарский перец небольшими квадратиками и добавьте в сковороду. Посолите и добавьте паприку, накройте крышкой и тушите на среднем огне 10-15 минут. В конце приготовления увеличьте огонь и поджарьте пельмени до хрустящей корочки. Посыпьте тертым сыром и накройте крышкой еще на 3-5 минут, чтобы сыр расплавился.
Этот рецепт очень любят коми-пермяки. Его считают старинным. Готовим тесто традиционным способом (смотрите выше).
Редьку (на коми-пермяцком её называют кушман) чистим, режем на куски. Затем редьку натирают на мелкой тёрке и получившуюся массу отжимают от лишнего сока. Правда, исконным рецептом было измельчение ножом до мелких кубиков. Часть ценителей горят, что так пельмени получаются ощутимо вкуснее. Редьку смешиваем с жаренным кубиками луком, с яйцом и сметаной, солим и перчим фарш. Лепим пельмени, отвариваем в подсоленной воде и подаём с любимым соусом.
Очень ЗОЖные пельмени, подойдут для всех, кто следит за фигурой или же устал от праздничных застолий.
Для приготовления теста со шпинатом для пельменей нам потребуется:
Для теста шпинат перебрать и промыть под водой. Можно использовать и замороженный шпинат. Муку просеять, добавить соль, вбить яйцо. Шпинат измельчить в блендере в пюреобразную массу. Добавить шпинат и воду в тесто. Замесить тесто. Тесто для пельменей, замешанное с добавлением шпината, получится эластичным и гладким. Поместить тесто в пакет и оставить на 1 час при комнатной температуре.
Пока тесто отдыхает, сделаем начинку из брокколи (её можно заменить на традиционную, мясную, тоже будет вкусно). Отварите брокколи в подсоленной воде. Варите 10 минут, затем остудите и мелко нарежьте. Поперчите по вкусу. В каждый пельмень, в зависимости от размера, пойдёт по ½-1 чайной ложки начинки. Варим и подаем к столу/
А завершим наш пельменный парад, как положено, десертом. Пельменным. Такие вот (а может чуть-чуть другие) пельмени подавались еще в конце XIX века в Москве. О них, как об исконно русских, упоминает Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи», говоря, что подавалось оно в трактире Лопашова на Варварке во время обеда самых крупных сибирских золотопромышленников «Никаких больше блюд не было, а пельменей на двенадцать обедавших было приготовлено 2500 штук: и мясные, и рыбные, и ФРУКТОВЫЕ В РОЗОВОМ ШАМПАНСКОМ… И хлебали их сибиряки деревянными ложками».
А теперь рецепт. Делаем традиционное пельменное тесто. Для фруктовой начинки можно использовать бананы, клубнику, груши, манго. Желательно, чтобы фрукты не были кислыми. Все фрукты должны быть спелыми, но не перезрелыми. Готовим начинку, моем фрукты и режем их на мелкие кусочки.
Осторожно кладём пельмени в едва кипящую воду, уменьшаем огонь до минимума и варим их 5-6 минут. Подаем в розовом шампанском.