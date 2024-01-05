Скончался пермский журналист и детский писатель Юрий Токранов

Юрий Токранов родился в Перми, учился на геологическом факультете в Пермском государственном университете. Во время обучения стал автором студенческой газеты «Недра». Позже Токранов посвятил свою жизнь журналистике, работал в изданиях «Молодая гвардия», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», URA.RU, PERM.RU, «УралПолит.ru», «Краснокамская звезда». В прошлом году Токранов выпустил сборник детских стихов «БеБеБе».