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Скончался пермский журналист и детский писатель Юрий Токранов

Скончался пермский журналист и детский писатель Юрий Токранов

5 января 2024, 11:41
Фото: vk.com/gazetazwezda
Прощание с журналистом состоится на следующей неделе.

В Перми на 62-году жизни скончался журналист газеты «Звезда», писатель детских книг и поэт Юрий Токранов. О его гибели сообщили в социальных сетях газеты.

Юрий Токранов родился в Перми, учился на геологическом факультете в Пермском государственном университете. Во время обучения стал автором студенческой газеты «Недра». Позже Токранов посвятил свою жизнь журналистике, работал в изданиях «Молодая гвардия», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», URA.RU, PERM.RU, «УралПолит.ru», «Краснокамская звезда». В прошлом году Токранов выпустил сборник детских стихов «БеБеБе».

На странице Токранова сказано, что его не стало 4 января — он умер от инфаркта. Прощание с журналистом состоится 8 января в 15:00 в малом зале морга на Старцева, 61.

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#Пермь#Журналист#Журналисты
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