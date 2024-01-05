Скончался пермский журналист и детский писатель Юрий Токранов

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Перми на 62-году жизни скончался журналист газеты «Звезда», писатель детских книг и поэт Юрий Токранов. О его гибели сообщили в социальных сетях газеты.
Юрий Токранов родился в Перми, учился на геологическом факультете в Пермском государственном университете. Во время обучения стал автором студенческой газеты «Недра». Позже Токранов посвятил свою жизнь журналистике, работал в изданиях «Молодая гвардия», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», URA.RU, PERM.RU, «УралПолит.ru», «Краснокамская звезда». В прошлом году Токранов выпустил сборник детских стихов «БеБеБе».
На странице Токранова сказано, что его не стало 4 января — он умер от инфаркта. Прощание с журналистом состоится 8 января в 15:00 в малом зале морга на Старцева, 61.