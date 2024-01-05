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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Стало известно, опасны ли гранаты, найденные в пермском аэропорту «Большое Савино»

Стало известно, опасны ли гранаты, найденные в пермском аэропорту «Большое Савино»

5 января 2024, 12:18
Фото: fusionbrain.ai
Гранаты и патрон уже обследовал специалист.

Стали известны подробности об обнаружении гранат в пермском аэропорту «Большое Савино». По данным источника Properm.ru, два муляжа гранаты и муляж патрона отправил человек, который занимается производством подобных сувениров. Он высылает подобные предметы по почте не первый раз.

Специалист-взрывотехник обследовал три предмета, по его мнению, они не опасны. Для подтверждения выводов специалиста две гранаты и патрон отправили на экспертизу.

В пермском аэропорту нашли гранату для подствольного гранатомета
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#Аэропорт#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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