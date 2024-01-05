Стало известно, опасны ли гранаты, найденные в пермском аэропорту «Большое Савино»

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Стали известны подробности об обнаружении гранат в пермском аэропорту «Большое Савино». По данным источника Properm.ru, два муляжа гранаты и муляж патрона отправил человек, который занимается производством подобных сувениров. Он высылает подобные предметы по почте не первый раз.
Специалист-взрывотехник обследовал три предмета, по его мнению, они не опасны. Для подтверждения выводов специалиста две гранаты и патрон отправили на экспертизу.