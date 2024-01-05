В Белгороде раздался взрыв возле многоэтажки. Кадры разрушений

Белгород вновь атаковали. По данным мэра города Валентина Демидова, в результате очередных обстрелов повреждены более 30 автомобилей, выбито более 130 окон в домах. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у другого — осколочное ранение голени.