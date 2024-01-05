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Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

В Белгороде раздался взрыв возле многоэтажки. Кадры разрушений

В Белгороде раздался взрыв возле многоэтажки. Кадры разрушений

5 января 2024, 04:19
Фото: Соцсети мэра Белгорода
Активные обстрелы города продолжаются с 29 декабря.

Белгород вновь атаковали. По данным мэра города Валентина Демидова, в результате очередных обстрелов повреждены более 30 автомобилей, выбито более 130 окон в домах. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у другого — осколочное ранение голени.

В Минобороны РФ пояснили, что вечером 4 января силы ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха». Территория Белгорода подвергается активным обстрелам с конца 2023 года.

Фото: Соцсети мэра Белгорода
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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Белгород
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