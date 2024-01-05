В пермском аэропорту нашли гранату для подствольного гранатомета

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В пермском аэропорту «Большое Савино» нашли предмет, похожий на гранату. Его обнаружил интроскоп в одной из посылок на грузовом складе аэропорта. Экспертиза показала, что граната была муляжом.
Однако на дне посылки обнаружили уже настоящую гранату подствольного гранатомета ВОГ-25. Ее проверяют на взрывоопасность, утверждает Mash.
Официальный комментарий от пресс-службы аэропорта пока получить не удалось. Судя по табло аэропорта, воздушная гавань работает в обычном режиме — массовых задержек рейсов не зафиксировано.