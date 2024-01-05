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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В пермском аэропорту нашли гранату для подствольного гранатомета

В пермском аэропорту нашли гранату для подствольного гранатомета

5 января 2024, 10:54
Фото: properm.ru
Аэропорт, судя по всему, работает в обычном режиме.

В пермском аэропорту «Большое Савино» нашли предмет, похожий на гранату. Его обнаружил интроскоп в одной из посылок на грузовом складе аэропорта. Экспертиза показала, что граната была муляжом.

Однако на дне посылки обнаружили уже настоящую гранату подствольного гранатомета ВОГ-25. Ее проверяют на взрывоопасность, утверждает Mash.

Официальный комментарий от пресс-службы аэропорта пока получить не удалось. Судя по табло аэропорта, воздушная гавань работает в обычном режиме — массовых задержек рейсов не зафиксировано.

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#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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