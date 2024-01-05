В Пермском крае несколько дней будет действовать штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В краевом Минтербезе уточняют со ссылкой на данные Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что аномальные холода сохранятся в регионе с 6 по 9 января. В эти дни среднесуточная температура ожидается ниже климатической нормы на 7° и более.
При возникновении чрезвычайных происшествий пермякам нужно сообщить о них по телефону 112.
Ранее синоптики отмечали, что аномальные холода сохранятся в регионе как минимум до 10 января. Температура может опуститься до -39º. В Перми в субботу температура ожидается на уровне около -23º, в воскресенье днем — -19...-17º.