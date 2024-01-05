В Пермском крае сменился руководитель инспекции госжилнадзора

Прежний руководитель Александр Евсюков возглавил ИГЖН в 2018 году. При этом большую часть прошлого года Евсюков был не на рабочем месте в Перми, а работал в Луганской области — там он исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка, утверждает «КоммерсантЪ-Прикамье». Евсюков мог трудоустроиться на работу в один из новых регионов России.