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В Пермском крае сменился руководитель инспекции госжилнадзора

В Пермском крае сменился руководитель инспекции госжилнадзора

5 января 2024, 13:47
Фото: rop59.ru
Александр Евсюков возглавлял ИГЖН с 2018 года.

В инспекции государственного жилищного надзора Пермского края сменился руководитель. Сейчас инспекцию в статусе и. о. начальника возглавляет Юлия Батенева, которая ранее занимала должность статс-секретаря-замначальника.

Прежний руководитель Александр Евсюков возглавил ИГЖН в 2018 году. При этом большую часть прошлого года Евсюков был не на рабочем месте в Перми, а работал в Луганской области — там он исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка, утверждает «КоммерсантЪ-Прикамье». Евсюков мог трудоустроиться на работу в один из новых регионов России.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Игжн
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