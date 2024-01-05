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Updated Сегодня, 07:38

В Пермском крае снизилось число заболевших коронавирусом

В Пермском крае снизилось число заболевших коронавирусом

5 января 2024, 07:36
Фото: 1MI
Заболеваемость на последней неделе снизилась как в Прикамье, так и по стране.

В Пермском крае за последнюю неделю года выявлено 918 заболевших коронавирусом, 154 человек отправили в больницу, еще 1 664 пациентов выздоровели. Кроме того, за период с 25 по 31 декабря скончались четыре человека, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Количество заболевших в Прикамье серьезно снизилось, за неделю с 18 по 24 декабря COVID-19 выявили у 1,6 тыс. человек.

В целом за неделю по стране госпитализированы 6 046 человек, количество госпитализаций снизилось по сравнению с предшествующей неделей на 22,4%. За неделю скончались 206 пациентов с коронавирусом.

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