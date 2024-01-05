В Пермском крае снизилось число заболевших коронавирусом

В Пермском крае за последнюю неделю года выявлено 918 заболевших коронавирусом, 154 человек отправили в больницу, еще 1 664 пациентов выздоровели. Кроме того, за период с 25 по 31 декабря скончались четыре человека, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.