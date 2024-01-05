В Прикамье сын напал с ножом на отца после конфликта из-за алкоголя

В Чермозе убили 60-летнего мужчину. По данным источника Properm.ru, к преступлению причастен его 37-летний сын. Источник утверждает, что сын злоупотреблял алкоголем, на этой почве у него и возник конфликт с отцом — родственника это не устраивало.