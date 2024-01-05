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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Прикамье сын напал с ножом на отца после конфликта из-за алкоголя

В Прикамье сын напал с ножом на отца после конфликта из-за алкоголя

5 января 2024, 11:08
Фото: fusionbrain.ai
Похороны погибшего пройдут уже завтра.

В Чермозе убили 60-летнего мужчину. По данным источника Properm.ru, к преступлению причастен его 37-летний сын. Источник утверждает, что сын злоупотреблял алкоголем, на этой почве у него и возник конфликт с отцом — родственника это не устраивало.

60-летний мужчина высказывал претензии по этому поводу, но ситуация не менялась. В один из дней сын схватился за нож и ударил отца. Потерпевший скончался. Судя по социальным сетям, прощание с ним состоится 6 января в Чермозе.

Журналисты Properm.ru направили запрос в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

UPD: 

В СК пояснили, что мужчина, обвиняемый в убийстве, заключен под стражу. Преступление произошло ночью 3 января. Мужчина во время допроса подтвердил причастность к убийству.

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#Происшествия#Пермь#Убийство#Ск
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