В Прикамье сын напал с ножом на отца после конфликта из-за алкоголя

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В Чермозе убили 60-летнего мужчину. По данным источника Properm.ru, к преступлению причастен его 37-летний сын. Источник утверждает, что сын злоупотреблял алкоголем, на этой почве у него и возник конфликт с отцом — родственника это не устраивало.
60-летний мужчина высказывал претензии по этому поводу, но ситуация не менялась. В один из дней сын схватился за нож и ударил отца. Потерпевший скончался. Судя по социальным сетям, прощание с ним состоится 6 января в Чермозе.
Журналисты Properm.ru направили запрос в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
UPD:
В СК пояснили, что мужчина, обвиняемый в убийстве, заключен под стражу. Преступление произошло ночью 3 января. Мужчина во время допроса подтвердил причастность к убийству.