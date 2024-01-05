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Волонтеры просят помочь с поисками 17-летней пермячки, пропавшей 1 января

Волонтеры просят помочь с поисками 17-летней пермячки, пропавшей 1 января

5 января 2024, 07:51
Фото: vk.com/permpoisk / 1MI
Девочка ушла из дома и больше не возвращалась.

В Перми пропала 17-летняя девочка. Софья Саднова ушла из дома в Орджоникидзевском районе на улице Бенгальская 1 января 2024 года. С тех родные не знают о ее местонахождении. По данным волонтеров поискового отряда имени Ирины Бухановой, рост несовершеннолетней 160 см, у нее худощавое телосложение, светло-русые волосы до лопаток, серые глаза.

Девочка была одета в черную куртку с капюшоном, серо-черные джинсы, черные ботинки. Пермяков просят сообщить любую информацию о девочке по номерам: 204 49 04 или 102.

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#Пермь#Пропал человек#Волонтеры
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