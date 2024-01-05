Волонтеры просят помочь с поисками 17-летней пермячки, пропавшей 1 января

В Перми пропала 17-летняя девочка. Софья Саднова ушла из дома в Орджоникидзевском районе на улице Бенгальская 1 января 2024 года. С тех родные не знают о ее местонахождении. По данным волонтеров поискового отряда имени Ирины Бухановой, рост несовершеннолетней 160 см, у нее худощавое телосложение, светло-русые волосы до лопаток, серые глаза.