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Жалобу экс-депутата, устроившего дебош в пермском баре, рассмотрят в феврале

Жалобу экс-депутата, устроившего дебош в пермском баре, рассмотрят в феврале

5 января 2024, 05:58
Фото: properm.ru
Александр Телепнев получил 4 года колонии в марте прошлого года.

Назначена дата заседания по делу бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Он пытается обжаловать приговор за хулиганство с применением оружия в пермском баре «Наташа». Кассационный суд рассмотрит жалобу адвоката Телепнева 1 февраля 2024 года, сама жалоба была направлена еще 28 ноября.

Александр Телепнев совершил преступление еще 30 апреля 2022 года. Он бросал мебель и посуду после конфликта барменом. Травмы получил как сотрудник бара, так и один из посетителей. За это Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Это не первое преступление бывшего депутата. В 2018 году Телепнев вместе с Сергеем Ванкевичем встретили Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском ночном клубе. Они избили его, когда музыкант отказался сделать с ними повторное селфи.

Александра Телепнева и Сергея Ванкевича признали виновными в избиении DJ Smash. Приговор
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#Пермь#Телепнев#Александр телепнев
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