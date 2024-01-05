Жалобу экс-депутата, устроившего дебош в пермском баре, рассмотрят в феврале

Александр Телепнев совершил преступление еще 30 апреля 2022 года. Он бросал мебель и посуду после конфликта барменом. Травмы получил как сотрудник бара, так и один из посетителей. За это Телепнева приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.