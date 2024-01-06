Чиновник одного из округов Прикамья получит премию почти в 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Главе Добрянского округа Прикамья Дмитрию Антонову выплатят премию в 92,7 тыс. рублей. Вознаграждение присвоено по итогам его успешной работы в 2023 году. Решение о выплате приняли депутаты местной думы на декабрьском заседании, сообщает издание «Зори Плюс».
«Решено выплатить премию главе за успешную реализацию государственной программы по комплексному развитию сельских территорий, федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“, регионального проекта „Комфортный край“, а также за своевременную и качественную подготовку к отопительному сезону 2023‑2024 гг. жилищного фонда и объектов социальной сферы», — говорится в пояснительной записке.
Депутаты также отметили успешное обеспечение наружного освещения и организация системы сбора мусора, благоустройство дворовых и общественных пространств в Добрянке и Полазне, ремонт тротуаров и благоустройство территории школы №1 в Полазне.
Дмитрий Антонов был избран главой Добрянского округа в марте 2023 года. До этого он занимал должность директора краевого ГБУ «Центр развития ЖКХ» и руководил Добрянским поселением.