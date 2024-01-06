Чиновник одного из округов Прикамья получит премию почти в 100 тысяч рублей

«Решено выплатить премию главе за успешную реализацию государственной программы по комплексному развитию сельских территорий, федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“, регионального проекта „Комфортный край“, а также за своевременную и качественную подготовку к отопительному сезону 2023‑2024 гг. жилищного фонда и объектов социальной сферы», — говорится в пояснительной записке.