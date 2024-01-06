Экс-главы Чайковского нет в списке освобожденных из украинского плена

Среди освобожденных из украинского плена нет бывшего главы Чайковского округа Прикамья Алексея Третьякова, передает Rusamara и 59.RU. Ранее сообщалось, что чиновник был осужден за превышение полномочий, после чего вышел по УДО. Третьяков подписал контракт и ушел на специальную военную операцию на Украине.