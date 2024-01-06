Экс-главы Чайковского нет в списке освобожденных из украинского плена

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Среди освобожденных из украинского плена нет бывшего главы Чайковского округа Прикамья Алексея Третьякова, передает Rusamara и 59.RU. Ранее сообщалось, что чиновник был осужден за превышение полномочий, после чего вышел по УДО. Третьяков подписал контракт и ушел на специальную военную операцию на Украине.
21 сентября 2023 года в телеграм-канале «Чайковская зорька» появилось видео с Третьяковым из плена ВСУ. По словам Третьякова, его ранили в селе Клещеевка — он получил огнестрельное ранение в живот, вследствие чего осколок попал в поясницу. Военнослужащий потерял сознание.
В 2019 году Третьяков был приговорен к трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Алексей передал своей родственнице в собственность муниципальную квартиру, для чего не было никаких оснований.
В начале января 2024 года, в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной шесть жителей Пермского края вернулись домой. На данный момент солдаты проходят процесс реабилитации. Трое освобожденных — из Перми, трое — из других городов Прикамья.
По информации Минобороны, на этой неделе в Россию вернулись 248 военнослужащих. Предыдущий обмен между странами состоялся 6 июля 2023 года.