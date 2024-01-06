Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
В Пермскую художественную галерею, часть экспозиции которой временно разместилась в Центральном выставочном зале, привезли уникальный экспонат из Эрмитажа — «Кабинет с часами Марии Строгановой». Считается, что он был преподнесен Петром I в подарок на свадьбу Марии Яковлевне Строгановой — одной из первых статс-дам при русском дворе, сообщается в официальном паблике галереи.
Кабинет изготовили ювелир Иоганн Валентин Геверс, часовщик Георг Браун Старший, мебельная мастерская Хайнриха Айхлера Старшего и неизвестный живописец. Изделие украшено панцирем черепахи и окрашенной в зеленый цвет слоновой костью. Дополняют убранство многочисленные аллегорические фигуры семи свободных наук и образы древнегреческих муз. Живописные вставки на внутренней стороне дверец кабинета изображают историю Кефала и Прокриды из поэмы «Метаморфозы» Овидия.
Многочисленные ящички, спрятанные в кабинете, могли хранить в себе драгоценности и туалетные принадлежности.
Увидеть экспонат из Эрмитажа можно на экспозиции «Память территории» в Центральном выставочном зале Перми до 4 февраля 2024 года. Время работы — со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00.