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Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат

Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат

6 января 2024, 05:31
Фото: Пермская художественная галерея / VK
Увидеть его можно в Центральном выставочном зале.
Сюжет
Галерея

В Пермскую художественную галерею, часть экспозиции которой временно разместилась в Центральном выставочном зале, привезли уникальный экспонат из Эрмитажа — «Кабинет с часами Марии Строгановой». Считается, что он был преподнесен Петром I в подарок на свадьбу Марии Яковлевне Строгановой — одной из первых статс-дам при русском дворе, сообщается в официальном паблике галереи.

Кабинет изготовили ювелир Иоганн Валентин Геверс, часовщик Георг Браун Старший, мебельная мастерская Хайнриха Айхлера Старшего и неизвестный живописец. Изделие украшено панцирем черепахи и окрашенной в зеленый цвет слоновой костью. Дополняют убранство многочисленные аллегорические фигуры семи свободных наук и образы древнегреческих муз. Живописные вставки на внутренней стороне дверец кабинета изображают историю Кефала и Прокриды из поэмы «Метаморфозы» Овидия.

Многочисленные ящички, спрятанные в кабинете, могли хранить в себе драгоценности и туалетные принадлежности.

Фото: Пермская художественная галерея / VK

Увидеть экспонат из Эрмитажа можно на экспозиции «Память территории» в Центральном выставочном зале Перми до 4 февраля 2024 года. Время работы — со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00.

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