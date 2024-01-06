Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат

В Пермскую художественную галерею, часть экспозиции которой временно разместилась в Центральном выставочном зале, привезли уникальный экспонат из Эрмитажа — «Кабинет с часами Марии Строгановой». Считается, что он был преподнесен Петром I в подарок на свадьбу Марии Яковлевне Строгановой — одной из первых статс-дам при русском дворе, сообщается в официальном паблике галереи.