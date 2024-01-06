Известный пермский музыкант приобрел долю в столичном ресторанном бизнесе

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Пермский музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, приобрел долю в 12,5% в столичном ООО «Усадьба». Организация занимается ресторанной деятельностью, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Часть бизнеса Ширману продал столичный ресторатор Борис Зарьков. Предприниматель развивает холдинг White Rabbit Family, в который входят 16 ресторанов в Москве — White Rabbit, «Сахалин», Tehnikum, Ikra и т.д — и заведения в других городах России.
Совладельцами проекта вместе с Ширманом стали рестораторы Ольга Панченко, Борис Левит и Петр Колтыпин. До этого было известно, что Андрей также числится соучредителем пяти московских компаний, также в ресторанной сфере, — ООО «Амазоника» (Люберцы), и в Сочи — ООО «Шатры», ООО «Фуд премьер», ООО «Стар Диджитал» и ООО «Рэд фокс».