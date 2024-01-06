Известный пермский музыкант приобрел долю в столичном ресторанном бизнесе

Совладельцами проекта вместе с Ширманом стали рестораторы Ольга Панченко, Борис Левит и Петр Колтыпин. До этого было известно, что Андрей также числится соучредителем пяти московских компаний, также в ресторанной сфере, — ООО «Амазоника» (Люберцы), и в Сочи — ООО «Шатры», ООО «Фуд премьер», ООО «Стар Диджитал» и ООО «Рэд фокс».