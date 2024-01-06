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Известный пермский музыкант приобрел долю в столичном ресторанном бизнесе

Известный пермский музыкант приобрел долю в столичном ресторанном бизнесе

6 января 2024, 14:30
Фото: Страница VK Андрея Ширмана
Кроме того, диджей является соучредителем еще пяти компаний из Московской области в сфере ресторанной деятельности.
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DJ Smash

Пермский музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, приобрел долю в 12,5% в столичном ООО «Усадьба». Организация занимается ресторанной деятельностью, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Часть бизнеса Ширману продал столичный ресторатор Борис Зарьков. Предприниматель развивает холдинг White Rabbit Family, в который входят 16 ресторанов в Москве — White Rabbit, «Сахалин», Tehnikum, Ikra и т.д — и заведения в других городах России.

Совладельцами проекта вместе с Ширманом стали рестораторы Ольга Панченко, Борис Левит и Петр Колтыпин. До этого было известно, что Андрей также числится соучредителем пяти московских компаний, также в ресторанной сфере, — ООО «Амазоника» (Люберцы), и в Сочи — ООО «Шатры», ООО «Фуд премьер», ООО «Стар Диджитал» и ООО «Рэд фокс».

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