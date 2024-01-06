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Published Сегодня, 05:44

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На пермской набережной построят кафе с террасой на крыше

На пермской набережной построят кафе с террасой на крыше

6 января 2024, 05:44
Фото: Midjourney
ГКУ «Центр организации закупок» объявило о проведении торгов на застройку участка от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов». Стоимость лота — 1,352 млрд рублей.

В новом кафе на набережной Перми будет эксплуатируемая кровля, подняться на которую можно по лестнице. Кроме того, в здании будет витражное остекление. Здание планируется построить в рамках благоустройства участка набережной от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов», сообщает ИА «Текст».

Согласно опубликованной документации, главный фасад кафе будет обращен на променадную часть набережной. Проект здания выполнен в минималистичном стиле, на территории объекта планируется размещение нескольких функциональных зон: кафе (53 кв. м.), общественных туалетов и складская. Кроме того, предусмотрена комната для матери и ребенка.

Большая площадь кафе будет отведена под витражное остекление эксплуатируемой кровли. Внутреннее пространство павильона будет выполнено в монохромной цветовой гамме. Акцентным дизайнерским решением станет декоративное панно «Мишка», выполненное из сосновых реек.

Ранее сообщалось, что ГКУ «Центр организации закупок» объявило о проведении торгов на обустройство набережной реки Камы от ТЦ «Речник» до территории ПАО «Мотовилихинские заводы». Стартовая цена лота составила 1,352 млрд рублей. Итоги торгов планируется подвести 5 февраля 2024 года.

Работы по продлению набережной начнутся в марте и завершатся в ноябре текущего года. В рамках проекта на этом участке будут построены пешеходные дорожки, детская площадка, трек для катания, туалеты, многофункциональный павильон и здание проката.

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