На пермской набережной построят кафе с террасой на крыше

В новом кафе на набережной Перми будет эксплуатируемая кровля, подняться на которую можно по лестнице. Кроме того, в здании будет витражное остекление. Здание планируется построить в рамках благоустройства участка набережной от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов», сообщает ИА «Текст».