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Нытвенский суд Прикамья возглавила новая судья

Нытвенский суд Прикамья возглавила новая судья

6 января 2024, 13:47
Фото: Midjourney
Указ о назначении президент РФ Владимир Путин подписал 4 января 2024 года.

Председателем Нытвенского суда Пермского края назначена бывшая замглавы Ольга Бауэр. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 4 января 2024 года. Срок полномочий в должности составит шесть лет.

Госпожа Бауэр в 1996 году закончила юридический факультет Пермского госуниверситета, работала в коммерческих структурах. С сентября 2011 года по июль 2015 года — мировой судья судебного участка № 7 Индустриального района Перми. В августе 2014 года краевое заксобрание назначило ее на должность мирового судьи на десятилетний срок судебных полномочий.

В июле 2015 году указом президента РФ Владимира Путина господа Бауэр была назначена судьей Свердловского районного суда Перми. В апреле 2017 года заняла должность зампреда Свердловского суда Перми с шестилетним сроком полномочий.

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#Суд#Владимир Путин#Пермский край#Нытва#Судья#Мировой суд
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