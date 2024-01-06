Нытвенский суд Прикамья возглавила новая судья

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Председателем Нытвенского суда Пермского края назначена бывшая замглавы Ольга Бауэр. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 4 января 2024 года. Срок полномочий в должности составит шесть лет.
Госпожа Бауэр в 1996 году закончила юридический факультет Пермского госуниверситета, работала в коммерческих структурах. С сентября 2011 года по июль 2015 года — мировой судья судебного участка № 7 Индустриального района Перми. В августе 2014 года краевое заксобрание назначило ее на должность мирового судьи на десятилетний срок судебных полномочий.
В июле 2015 году указом президента РФ Владимира Путина господа Бауэр была назначена судьей Свердловского районного суда Перми. В апреле 2017 года заняла должность зампреда Свердловского суда Перми с шестилетним сроком полномочий.