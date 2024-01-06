Нытвенский суд Прикамья возглавила новая судья

Госпожа Бауэр в 1996 году закончила юридический факультет Пермского госуниверситета, работала в коммерческих структурах. С сентября 2011 года по июль 2015 года — мировой судья судебного участка № 7 Индустриального района Перми. В августе 2014 года краевое заксобрание назначило ее на должность мирового судьи на десятилетний срок судебных полномочий.