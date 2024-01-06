Пермские рестораторы открыли в центре Петербурга кафе в честь балерины

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Пермские рестораторы начали покорять Санкт-Петербург — в центре северной столицы они открыли кафе «Pavlova» в четь легендарной балерины. Заведение открылось еще в конце декабря, сообщает ИА «Текст».
Создатели кафе — ресторанный холдинг Zaza Group (рестораны «Чайка Zaza», Portofino, «OnеГоги», кулинария «Чили», банкетный зал White Hall). Их новое заведение разместилось в здании на Конюшенной площади, д. 2Г. Там предлагают русскую и европейскую кухню. Авторы проекта вдохновились жизнью и творчеством Анны Павловой, а также десертом .названным в честь балерины.
Площадь заведения — 500 кв. м. Помещение под него подбирали около полутора лет.