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Пермские рестораторы открыли в центре Петербурга кафе в честь балерины

Пермские рестораторы открыли в центре Петербурга кафе в честь балерины

6 января 2024, 07:36
Фото: pavlova.cafe
Создатели нового заведения вдохновились жизнью и творчеством легенды русского балеты Анны Павловой.

Пермские рестораторы начали покорять Санкт-Петербург — в центре северной столицы они открыли кафе «Pavlova» в четь легендарной балерины. Заведение открылось еще в конце декабря, сообщает ИА «Текст».

Создатели кафе — ресторанный холдинг Zaza Group (рестораны «Чайка Zaza», Portofino, «OnеГоги», кулинария «Чили», банкетный зал White Hall). Их новое заведение разместилось в здании на Конюшенной площади, д. 2Г. Там предлагают русскую и европейскую кухню. Авторы проекта вдохновились жизнью и творчеством Анны Павловой, а также десертом .названным в честь балерины.

Площадь заведения — 500 кв. м. Помещение под него подбирали около полутора лет.

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