Пермяки хотят зарабатывать 111 тысяч рублей в месяц

При этом средняя желаемая зарплата по стране выросла до 115 тысяч рублей, а медианная — до 93 тыс. рублей. Самыми требовательными оказались жители Владивостока с ожиданиями в 127 тыс. рублей. Москвичи рассчитывают на зарплату в 116 тыс. рублей в месяц.