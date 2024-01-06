properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Пермяки хотят зарабатывать 111 тысяч рублей в месяц

Пермяки хотят зарабатывать 111 тысяч рублей в месяц

6 января 2024, 09:33
Фото: Midjourney
Средняя желаемая зарплата по России составила 115 тыс. рублей.

Средняя желаемая зарплата жителей Перми составила 111 тыс. рублей. Это сумма, на которую ориентировались соискатели вакансий в конце 2023 года, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на Финансовый университет при Правительстве РФ.

При этом средняя желаемая зарплата по стране выросла до 115 тысяч рублей, а медианная — до 93 тыс. рублей. Самыми требовательными оказались жители Владивостока с ожиданиями в 127 тыс. рублей. Москвичи рассчитывают на зарплату в 116 тыс. рублей в месяц.

Читайте также:
Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из КраснодараВ Перми введут новый автобусный рейс для работников промышленных предприятийНа пермской набережной построят кафе с террасой на крыше
#Пермь#Россия#Правительство рф#Владивосток#Краснодар#Страна#2023 год#Желаемая зарплата#Соискатели вакансий#Финансовый университет
Подпишитесь
Стало известно, кто возглавит новую школу «Флагман» в микрорайоне Данилиха в Перми
Сегодня, 09:23
В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии
Сегодня, 06:34
В Перми введут новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий
Сегодня, 07:17
Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат
Сегодня, 05:31
На пермской набережной построят кафе с террасой на крыше
Сегодня, 05:44