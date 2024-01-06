Пермяки хотят зарабатывать 111 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Средняя желаемая зарплата жителей Перми составила 111 тыс. рублей. Это сумма, на которую ориентировались соискатели вакансий в конце 2023 года, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на Финансовый университет при Правительстве РФ.
При этом средняя желаемая зарплата по стране выросла до 115 тысяч рублей, а медианная — до 93 тыс. рублей. Самыми требовательными оказались жители Владивостока с ожиданиями в 127 тыс. рублей. Москвичи рассчитывают на зарплату в 116 тыс. рублей в месяц.