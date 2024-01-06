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Стало известно, кто возглавит новую школу «Флагман» в микрорайоне Данилиха в Перми

Стало известно, кто возглавит новую школу «Флагман» в микрорайоне Данилиха в Перми

6 января 2024, 09:23
Фото: school25.life
Учебное заведение рассчитано на 1050 мест.

Директором школы «Флагман», построенной по адресу ул. Кронштадская, 41 в микрорайоне Данилиха назначена Оксана Склюева, сообщает «Коммерсант-Прикамье». До этого педагог возглавляла пермскую многопрофильную школу «Приоритет».

Школа «Флагман» слана в эксплуатацию в конце 2023 года, а учебный процесс начнется в ней уже в начале 2024 года. Учебное заведение рассчитано на 1050 мест. В нем оборудованы кабинеты физики, химии, биологии с лаборантскими, кабинеты технологии, робототехники, кулинарии.

В школе есть два спортзала и один актовый зал. На ее территории возведен стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая и тренировочная зоны.

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#Кадровые перестановки#Детский мир#Школа#Директор школы#Среднее образование
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