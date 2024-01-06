Стало известно, кто возглавит новую школу «Флагман» в микрорайоне Данилиха в Перми

Школа «Флагман» слана в эксплуатацию в конце 2023 года, а учебный процесс начнется в ней уже в начале 2024 года. Учебное заведение рассчитано на 1050 мест. В нем оборудованы кабинеты физики, химии, биологии с лаборантскими, кабинеты технологии, робототехники, кулинарии.