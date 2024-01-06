В Перми введут новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Перми с 9 января будет введен новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий. Маршрут №60 будет отправляться по будням в 7:12 от остановки «Ул. Ушакова» до остановки «Садовая». Информация об этом появилась на официальной странице дептранса Перми.
Ведомство также отметило, что по обращениям работников промышленных предприятий в вечерние часы будет скорректировано расписание движения автобусного маршрута №62, следующего от остановки «Станция Осенцы» до остановки «м/р Крохалева».
В 2024 году начали работу четыре новых маршрута: №37 — для жителей м/р Висим и Садовый, №66 — для жителей микрорайона Налимиха, №71 — для жителей микрорайона Октябрьский, Краснова и Крохалева, №81 — для жителей микрорайона «Погода».