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В Перми введут новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий

В Перми введут новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий

6 января 2024, 07:17
Фото: Midjourney
Новый автобусный маршрут начнет свою работу с 9 января.

В Перми с 9 января будет введен новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий. Маршрут №60 будет отправляться по будням в 7:12 от остановки «Ул. Ушакова» до остановки «Садовая». Информация об этом появилась на официальной странице дептранса Перми.

Ведомство также отметило, что по обращениям работников промышленных предприятий в вечерние часы будет скорректировано расписание движения автобусного маршрута №62, следующего от остановки «Станция Осенцы» до остановки «м/р Крохалева».

В 2024 году начали работу четыре новых маршрута: №37 — для жителей м/р Висим и Садовый, №66 — для жителей микрорайона Налимиха, №71 — для жителей микрорайона Октябрьский, Краснова и Крохалева, №81 — для жителей микрорайона «Погода».

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