В Перми введут новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий

В Перми с 9 января будет введен новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий. Маршрут №60 будет отправляться по будням в 7:12 от остановки «Ул. Ушакова» до остановки «Садовая». Информация об этом появилась на официальной странице дептранса Перми.