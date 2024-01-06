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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:49

В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии

В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии

6 января 2024, 06:34
Фото: properm.ru
Выработка электроэнергии Камской ГЭС снизилась на 27%.

Из-за климатических аномалий в Пермском крае почти на треть снизилась выработка электроэнергии. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Камскую ГЭС.

Выработка электроэнергии Камской ГЭС в 2023 году снизилась на 27%. Все дело в малоснежной зиме 2022-23 годов, из-за чего сформировался дефицит снега. Из-за ранней весны он быстро растаял, и началось раннее половодье. В итоге пики половодья на реках оказались низкими, и максимальный приток воды в Камское водохранилище был на треть ниже средних показателей.

Самое засушливое за всю историю наблюдений лето привело к тому, что Кама резко обмелела. Все эти факторы привели к тому, что выработка Камской ГЭС снизилась по сравнению с 2022 годом почти на треть.

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#Кама#Половодье#Камгэс#Жара#Аномальная погода#Аномальная жара#Засуха#Глобальное потепление
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