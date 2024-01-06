В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии

Выработка электроэнергии Камской ГЭС в 2023 году снизилась на 27%. Все дело в малоснежной зиме 2022-23 годов, из-за чего сформировался дефицит снега. Из-за ранней весны он быстро растаял, и началось раннее половодье. В итоге пики половодья на реках оказались низкими, и максимальный приток воды в Камское водохранилище был на треть ниже средних показателей.