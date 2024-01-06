В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Из-за климатических аномалий в Пермском крае почти на треть снизилась выработка электроэнергии. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Камскую ГЭС.
Выработка электроэнергии Камской ГЭС в 2023 году снизилась на 27%. Все дело в малоснежной зиме 2022-23 годов, из-за чего сформировался дефицит снега. Из-за ранней весны он быстро растаял, и началось раннее половодье. В итоге пики половодья на реках оказались низкими, и максимальный приток воды в Камское водохранилище был на треть ниже средних показателей.
Самое засушливое за всю историю наблюдений лето привело к тому, что Кама резко обмелела. Все эти факторы привели к тому, что выработка Камской ГЭС снизилась по сравнению с 2022 годом почти на треть.