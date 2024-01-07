Грузовик врезался в женский монастырь в Пермском крае

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В Кунгуре КАМАЗ врезался в женский Иоанно-Предтеченский монастырь. Авария случилась ночью 6 января. В местном сообществе «СВИП Кунгур» отмечают, что грузовик врезался в здание после столкновения с легковым автомобилем.
Грузовик снес часть бетонного задора и врезался в здание женского монастыря. Участники аварии серьезно не пострадали, им оказали разовую медпомощь. Само здание монастыря не повреждено.
Судя по социальным сетям монастыря, с лета 2015 года идут работы по восстановлению сестринских корпусов монастыря, однако процесс идет медленно, так как работает бригада из четырех человек.
«Требуется замена полов, окон, дверей, перекрытий всех корпусов, восстановление систем электроснабжения, водоснабжения, газового отопления. Для восстановления всего монастырского комплекса потребуются огромные средства», — отмечают в монастыре.