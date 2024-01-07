Как пермяки праздновали Рождество в главном ледовом городке? Морозный фоторепортаж

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Перми на городской эспланаде состоялась праздничная программа, посвященная Рождеству Христову. Для местных жителей с 13:00 до 13:00 работали интерактивные площадки.
В праздничном концерте участвовали вокалисты Мария Галавура, Мария Савостина и Евгений Старков, фолк-проект «Груша», вокальный проект «НИЛ», народный ансамбль уральского танца «Камушка» и шоу-группа «Лайм».
Празднование проходило в главном ледовом городке на эспланаде, в этом году он посвящен сказкам и называется «Лукоморье». Городок работает каждый день с 10:00 до 23:00.