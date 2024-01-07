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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Как пермяки праздновали Рождество в главном ледовом городке? Морозный фоторепортаж

Как пермяки праздновали Рождество в главном ледовом городке? Морозный фоторепортаж

7 января 2024, 11:04
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
Развлечься на эспланаду приходили в основном семьи с детьми.

В Перми на городской эспланаде состоялась праздничная программа, посвященная Рождеству Христову. Для местных жителей с 13:00 до 13:00 работали интерактивные площадки.

В развлечениях участвовали не только детиВ развлечениях участвовали не только дети
В развлечениях участвовали не только дети
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
Однако большая часть развлечений была интересна именно детямОднако большая часть развлечений была интересна именно детям
Однако большая часть развлечений была интересна именно детям
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
Концертная программа, начавшаяся в 13:00, также была для детей. Возрастной ценз выступлений был 0+Концертная программа, начавшаяся в 13:00, также была для детей. Возрастной ценз выступлений был 0+
Концертная программа, начавшаяся в 13:00, также была для детей. Возрастной ценз выступлений был 0+
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru

В праздничном концерте участвовали вокалисты Мария Галавура, Мария Савостина и Евгений Старков, фолк-проект «Груша», вокальный проект «НИЛ», народный ансамбль уральского танца «Камушка» и шоу-группа «Лайм».

Празднование проходило в главном ледовом городке на эспланаде, в этом году он посвящен сказкам и называется «Лукоморье». Городок работает каждый день с 10:00 до 23:00.

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
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#Пермь#Фоторепортаж
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