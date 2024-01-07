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На СВО во время ожесточенный боев убили 21-летнего военного из Пермского края

На СВО во время ожесточенный боев убили 21-летнего военного из Пермского края

7 января 2024, 06:50
Фото: vk.com/lysvaadm / 1MI
Мужчина был убит в середине декабря прошлого года.

В поселке Рассоленки Лысьвенского городского округа простятся с военным, убитым на СВО. По данным пресс-службы округа, Андрей Гришин был убит в ходе «ожесточенный боев». Дата или места боев в сообщении чиновников не раскрывается.

Однако в социальных сетях родственников сказано, что Гришин родился 30 августа 2002 года, погиб 17 декабря 2023 года на территории Луганской Народной Республики. Прощание с военным состоится 7 января.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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