На СВО во время ожесточенный боев убили 21-летнего военного из Пермского края

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В поселке Рассоленки Лысьвенского городского округа простятся с военным, убитым на СВО. По данным пресс-службы округа, Андрей Гришин был убит в ходе «ожесточенный боев». Дата или места боев в сообщении чиновников не раскрывается.
Однако в социальных сетях родственников сказано, что Гришин родился 30 августа 2002 года, погиб 17 декабря 2023 года на территории Луганской Народной Республики. Прощание с военным состоится 7 января.