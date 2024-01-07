Не пробыл в зоне СВО и месяца. В Пермского края простятся с 54-летним военным

Во время специальной военной операции был убит 54-летний рядовой Евгений Семушев. Он родился в селе Доег Пермского края, после окончания школы учился в СПТУ в селе Юсьва. Отслужил в армии. Позже работал в леспромхозе в Тюменской области. С 1999 года трудился в СПК «Дружба» в Прикамье.