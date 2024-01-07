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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Не пробыл в зоне СВО и месяца. В Пермского края простятся с 54-летним военным

Не пробыл в зоне СВО и месяца. В Пермского края простятся с 54-летним военным

7 января 2024, 13:53
Фото: vk.com/public174642700 / 1MI
Мужчина не дожил до дня рождения несколько дней.

Во время специальной военной операции был убит 54-летний рядовой Евгений Семушев. Он родился в селе Доег Пермского края, после окончания школы учился в СПТУ в селе Юсьва. Отслужил в армии. Позже работал в леспромхозе в Тюменской области. С 1999 года трудился в СПК «Дружба» в Прикамье.

В 2001 году мужчина женился, воспитывал троих детей. В зону СВО решил отправиться добровольно по контракту — это произошло 27 ноября. 22 декабря его убили. Прощание с военным состоится 8 января в селе Доег, сообщает пресс-служба администрации Юсьвинского округа.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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