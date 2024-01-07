Не пробыл в зоне СВО и месяца. В Пермского края простятся с 54-летним военным

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Во время специальной военной операции был убит 54-летний рядовой Евгений Семушев. Он родился в селе Доег Пермского края, после окончания школы учился в СПТУ в селе Юсьва. Отслужил в армии. Позже работал в леспромхозе в Тюменской области. С 1999 года трудился в СПК «Дружба» в Прикамье.
В 2001 году мужчина женился, воспитывал троих детей. В зону СВО решил отправиться добровольно по контракту — это произошло 27 ноября. 22 декабря его убили. Прощание с военным состоится 8 января в селе Доег, сообщает пресс-служба администрации Юсьвинского округа.