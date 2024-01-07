Пермские власти рассказали о праздновании Рождества Христова в центре города

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В Перми 7 января состоится праздничная программа, посвященная Рождеству Христову. Ее организуют в главном ледовом городке на городской эспланаде. С 13:00 до 16:00 в городке будут работать интерактивные площадки.
С 13:00 также начнется праздничный концерт. В нем примут участие пермские артисты и творческие коллективы. Выступят вокалисты Мария Галавура, Мария Савостина и Евгений Старков, фолк-проект «Груша», вокальный проект «НИЛ», народный ансамбль уральского танца «Камушка» и шоу-группа «Лайм».
При этом в Перми и Пермском крае сейчас сохраняются сильные морозы. Они не отступят в ближайшие дни. Потепления можно ждать только к 20–21 января.