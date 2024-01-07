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Пермский ХК «Молот» проиграл на выезде «Торосу»

Пермский ХК «Молот» проиграл на выезде «Торосу»

7 января 2024, 05:30
Фото: vk.com/hctorosru
Следующая игра пермского коллектива состоится в понедельник.

Пермский ХК «Молот» проиграл на выезде в Нефтекамске ХК «Торос». Единственную шайбу в пермском коллективе забросил Денис Дюрягин, спортсмены «Тороса» забросили две шайбы.

Главный тренер «Молота» Павел Зубов пояснил, что соперник забил в неравных составах, а они — нет: «В третьем периоде игра шла до гола, до ошибки, эту ошибку сделали мы. Потом „Торос“ закрылся. Не смогли отыграться, хотя создавали моменты. Вчистую проиграли по вбрасываниям, этот нюанс во многом предрешил исход матча», — отметил Зубов.

Следующий матч ХК «Молот» проведет 8 января на выезде, соперником будет ХК «Челны».

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#Спорт#Пермь#Молот-Прикамье#Молот#Хк молот
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