Пермский ХК «Молот» проиграл на выезде «Торосу»

Главный тренер «Молота» Павел Зубов пояснил, что соперник забил в неравных составах, а они — нет: «В третьем периоде игра шла до гола, до ошибки, эту ошибку сделали мы. Потом „Торос“ закрылся. Не смогли отыграться, хотя создавали моменты. Вчистую проиграли по вбрасываниям, этот нюанс во многом предрешил исход матча», — отметил Зубов.