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Пермячка лишилась миллиона рублей из-за страха получить срок за госизмену

Пермячка лишилась миллиона рублей из-за страха получить срок за госизмену

7 января 2024, 05:12
Фото: fusionbrain.ai
Мошенники используют старые схемы.

Пермские полицейские рассказали о новых пострадавших от телефонных мошенников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, 60-летняя пермячка перевела злоумышленникам 1 млн рублей.

Ее запугали тем, что неизвестные якобы пытаются получать доступ к ее счетам, чтобы затем перевести ее деньги в пользу украинской армии. Если это произойдет, то человеку грозит статья за государственную измену с огромными сроками, утверждают мошенники. Женщина по указаниям неизвестных перевела деньги на «безопасный» счет.

Кроме того, 3 млн рублей потеряла 74-летняя пермячка. Для ее обмана использовалась более примитивная схема — ей позвонил якобы сотрудник ЦБ, который попросил перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы защитить их от злоумышленников.

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#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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