Пермячка лишилась миллиона рублей из-за страха получить срок за госизмену

Ее запугали тем, что неизвестные якобы пытаются получать доступ к ее счетам, чтобы затем перевести ее деньги в пользу украинской армии. Если это произойдет, то человеку грозит статья за государственную измену с огромными сроками, утверждают мошенники. Женщина по указаниям неизвестных перевела деньги на «безопасный» счет.