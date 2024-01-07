Пермячка лишилась миллиона рублей из-за страха получить срок за госизмену

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Пермские полицейские рассказали о новых пострадавших от телефонных мошенников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, 60-летняя пермячка перевела злоумышленникам 1 млн рублей.
Ее запугали тем, что неизвестные якобы пытаются получать доступ к ее счетам, чтобы затем перевести ее деньги в пользу украинской армии. Если это произойдет, то человеку грозит статья за государственную измену с огромными сроками, утверждают мошенники. Женщина по указаниям неизвестных перевела деньги на «безопасный» счет.
Кроме того, 3 млн рублей потеряла 74-летняя пермячка. Для ее обмана использовалась более примитивная схема — ей позвонил якобы сотрудник ЦБ, который попросил перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы защитить их от злоумышленников.