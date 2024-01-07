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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Пермячка убила возлюбленного, который не хотел пить в одиночестве

Пермячка убила возлюбленного, который не хотел пить в одиночестве

7 января 2024, 08:54
Фото: fusionbrain.ai
Женщине грозит срок в колонии.

В Березниках будут судить местную жительницу за убийство возлюбленного. По данным пресс-службы суда, на девушку завели дело за убийство. Она была в квартире с сожителем — жертва и обвиняемая выпивали.

При этом девушка не хотела пить, она употребляла алкоголь из-за того, что возлюбленный заставлял ее. В один из моментов возникла ссора по этой причине. Злоумышленница схватилась за нож и ударила им мужчину в живот. Потерпевший скончался спустя несколько минут. В ближайшее время девушку будут судить. Ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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#Пермь#Убийство#Березники
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