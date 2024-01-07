Пермячка убила возлюбленного, который не хотел пить в одиночестве

При этом девушка не хотела пить, она употребляла алкоголь из-за того, что возлюбленный заставлял ее. В один из моментов возникла ссора по этой причине. Злоумышленница схватилась за нож и ударила им мужчину в живот. Потерпевший скончался спустя несколько минут. В ближайшее время девушку будут судить. Ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.