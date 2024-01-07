Пермяки отправили на переработку 800 тонн одежды за год

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Жители Перми, Соликамска, Краснокамска и Березников за 2023 год отправили на переработку более 800 тонн одежды. В краевом МинЖКХ отмечают, что одежду, сданную в «Нафталин», сортируют. Вещи, которые еще можно использовать, отправляют в благотворительные организации.
Старые меховые шубы, пуховики и одежду из кожи отправляют в приюты для животных. Вещи, которые использовать не получаются, отправляют на переработку. Пермяков призывают сдавать любую одежду в контейнеры «Нафталин», но главное, чтобы она была чистой.
Контейнеры для одежды в краевой столице установлены в ста точках, в Краснокамске — на улицах Калинина, 12, Карла Маркса, 59, Энтузиастов, 22а, у магазинов сети «Пятерочка». В Березниках — в магазине «Джинсовый дом», в Соликамске — в ТЦ «Бисмарк» в отделе «Джинсовый дом».
Руководитель проекта Дмитрий Овцын отметил, что в Перми каждый месяц благодаря пермякам перерабатывается от 50 до 90 тонн старой одежды и текстиля, которые они сдают.