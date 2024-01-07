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Published Сегодня, 12:24

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Updated Сегодня, 12:26

Пермяки отправили на переработку 800 тонн одежды за год

Пермяки отправили на переработку 800 тонн одежды за год

7 января 2024, 12:24
Фото: permkrai.ru
Пермяков призывают сдавать только чистую одежду в контейнеры.

Жители Перми, Соликамска, Краснокамска и Березников за 2023 год отправили на переработку более 800 тонн одежды. В краевом МинЖКХ отмечают, что одежду, сданную в «Нафталин», сортируют. Вещи, которые еще можно использовать, отправляют в благотворительные организации.

Старые меховые шубы, пуховики и одежду из кожи отправляют в приюты для животных. Вещи, которые использовать не получаются, отправляют на переработку. Пермяков призывают сдавать любую одежду в контейнеры «Нафталин», но главное, чтобы она была чистой.

Контейнеры для одежды в краевой столице установлены в ста точках, в Краснокамске — на улицах Калинина, 12, Карла Маркса, 59, Энтузиастов, 22а, у магазинов сети «Пятерочка». В Березниках — в магазине «Джинсовый дом», в Соликамске — в ТЦ «Бисмарк» в отделе «Джинсовый дом».

Руководитель проекта Дмитрий Овцын отметил, что в Перми каждый месяц благодаря пермякам перерабатывается от 50 до 90 тонн старой одежды и текстиля, которые они сдают.

#Пермь#Мусор#Одежда#Переработка мусора#Переработка
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