Пермяки отправили на переработку 800 тонн одежды за год

Жители Перми, Соликамска, Краснокамска и Березников за 2023 год отправили на переработку более 800 тонн одежды. В краевом МинЖКХ отмечают, что одежду, сданную в «Нафталин», сортируют. Вещи, которые еще можно использовать, отправляют в благотворительные организации.